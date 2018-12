Ogłaszam alarm dla ...

Victor D’Hondt (1841-1901) • Wikipedia

jednoczona opozycja mogła zdobyć władzę w 13 sejmikach, gdyby zawarła koalicję przed wyborami, a nie po wyborach. Nie wolno tego błędu popełnić ponownie.Wyniki wyborów do sejmików były dla niektórych szokiem. Nie rozumieli dlaczego PIS wygrał w wielu miejscach. Wszystko to zawdzięczamy Metodzie D’Hondta, która na dodatek ulega wzmocnieniu przy mniejszych okręgach wyborczych.W wyborach do Sejmu na 460 posłów mamy 41 okręgów wyborczych, co daje średnią 11 mandatów poselskich na okręg. Natomiast przy sejmikach na 85 okręgów wyborczych przypadają 552 mandaty, co daje średnią 6 i pół mandatu na okręg.Bardzo charakterystyczne są wyniki dla sejmiku łódzkiego, w którym wyniki poszczególnych partii były bardzo zbliżone do wyników ogólnopolskich. PIS zdobył tam ok. 35% głosów, Koalicja Obywatelska 28%, PSL 13%, SLD 6%, KUKIZ 6%.Popatrzmy na tabelę wyników dla sejmiku łódzkiego:Jak widać 35% uzyskane przez PIS wystarczyło do osiągnięcia 17 mandatów (ponad 50%), czyli absolutnej większości w sejmiku. Poza PISem tylko KO (12 mandatów) i PSL (4 mandaty) weszły do sejmiku. Pozostałe partie mimo przekroczenia wymaganych 5% pozostały za burtą.Chciałbym pokazać niezwykle prosty sposób odwrócenia tego wyniku. Gdyby proeuropejskie partie KO, PSL i SLD zawarły przed wyborami koalicję „Europa”, to miały by ponad pół miliona głosów (ok. 48%). Po przeliczeniu metodą D’Hondta, we wszystkich pięciu okręgach łódzkich, wyników dla tego wariantu - okazuje się, że EGdy widzi się w telewizji polityków różnych partii dumnych ze swojej „samodzielności”, warto się zastanowić, czy rozumieją oni, że w skali kraju stracili w ten sposób kilkadziesiąt mandatów sejmikowych i otworzyli dla PIS drogę do sukcesu.Spójrzmy teraz w przyszłość. Przed namitylko w skali całego kraju. Zwróćmy uwagę na tabelę wyników ostatnich wyborów.W 2014 roku obecnie rządzące partie zrobiły błąd i startowały osobno. Partia Ziobry zdobyła ok. 4%, partia Gowina ok. 3%, obie poniżej 5%. Obydwie partie nie zdobyły zatem mandatów. PIS jak i Platforma zdobyły ok. 32% głosów, co oznaczało po 19 mandatów poselskich. Poza tym SLD zdobył 5 mandatów, a PSL i partia Korwina-Mikke po 4 mandaty. Tym razem partie prawicowe już nie powtórzą swojego błędu, co oznacza, że tak dobry wynik (28 mandatów dla partii proeuropejskich) może się nie powtórzyć.Przeliczmy metodą D’Hondta powyższe wyniki przy założeniu, że 3 partie zaznaczone na czerwono w powyższej tabelce (PIS, Gowin i Ziobro) startowały razem. Wtedy powiększony PIS zdobyłby 21 mandatów zabierając jeden mandat Platformie i jeden PSL.Możliwością skontrowania wzrostu liczby mandatów dla PIS jest hipotetyczna koalicja partii proeuropejskich. Możemy przeliczyć więc wyniki raz jeszcze, przy założeniu, że Platforma, PSL, SLD i Twój Ruch Palikota (partie zaznaczone na zielono w tabeli) stworzyły koalicję „Europa”.Wynik byłby następujący – Europa zdobywa 28 mandatów, PIS – 20, a partia Korwina-Mikke traci jeden mandat i zdobywa 3 mandaty.Namawiam wszystkich dziennikarzy, ludzi na Facebooku i innych portalach społecznościowych, członków rodzin i przyjaciół polityków – tłumaczcie im, że metoda D’Hondta premiuje wszelkie koalicje i umożliwia zwiększenie liczby zdobytych mandatów. Głosowanie na małe partie, które zdobywają kilka do kilkunastu procent głosów będzie obarczone dużym ryzykiem zmarnowania głosów.